Der Traum vom Titel lebt: Die deutsche Elf hat das EM-Viertelfinale erreicht. Gegen Dänemark wartete auf die Nagelsmann-Schützlinge allerdings ein hartes Stück Arbeit.

Immenses Tempo, eine Regenunterbrechung und ein glücklicher Ausgang: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat durch einen hart erkämpften Sieg gegen Dänemark das Viertelfinale der Heim-Europameisterschaft erreicht. In Dortmund hieß es nach Toren von Kai Havertz (53. Minute/Elfmeter) und Jamal Musiala (68.) am Ende 2:0 (0:0) für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

So klar wie das Ergebnis war der Spielverlauf allerdings keinesfalls. Obwohl das deutsche Team über weite Strecken überlegen war, kamen die bissigen Dänen zu einigen guten Gelegenheiten. Letztendlich setzte sich die sehr bemüht agierende deutsche Elf aber verdient durch.

Im Viertelfinale am Freitag (ab 18 Uhr im Liveticker von t-online) trifft das Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nun auf den Sieger der Partie Spanien gegen Georgien.

So lief das Spiel

Bereits in der vierten Minute hallten zehntausende Jubelschreie durch das Dortmunder Stadion. Nach einer Ecke stieg Innenverteidiger Nico Schlotterbeck im Strafraum am höchsten und köpfte den Ball unhaltbar für Dänemarks Torwart Kasper Schmeichel ins Tor. Doch der Treffer zählte nicht, weil Schiedsrichter Michael Oliver zuvor ein Foul erkannt hatte.

Danach blieb die deutsche Elf offensiv und kam wenig später durch eine Direktabnahme von Kai Havertz aus acht Metern zur zweiten guten Möglichkeit. Diesmal war Schmeichel allerdings auf dem Posten.

In der Folge diktierte die deutsche Elf das Geschehen, hatte deutlich mehr Ballbesitz, kam aber nicht zu nennenswerten Möglichkeiten. Ganz anders die Dänen, die nach einem schönen Anspiel von Christian Eriksen durch Joakim Maehles knapp übers deutsche Tor streifenden Schuss im Strafraum zur ersten Chance (24.) kamen.

Nach einer guten halben Stunde begann es dann zu blitzen und donnern. Und als es danach auch noch anfing, heftig zu regnen und zu hageln, unterbrach Schiedsrichter Oliver die Partie in der 35. Minute. Beide Teams zogen sich in die Kabinen zurück, bis es nach etwa 20 Minuten weiterging.

Die deutsche Elf schien die ungewöhnliche Pause besser zu verdaut zu haben und kam in der 37. Minute zu einer Doppelchance: Erst scheiterte Havertz mit einem schönen Kopfball am glänzend reagierenden Schmeichel, dann schoss Schlotterbeck aus aussichtsreicher Position ans Außennetz.

Eben jeder Schlotterbeck verlor wenige Minuten später den Ball leichtfertig im eigenen Strafraum an Rasmus Höjlund, der aus kurzer Distanz ebenfalls das Außennetz traf. Kurz vor der Halbzeit konterten die Dänen das DFB-Team dann geschickt aus, sodass Thomas Delaney das Spielgerät passgenau zu Höjlund durchsteckte, der wiederum aus einem Meter am herausstürzenden Manuel Neuer scheiterte. Torlos ging es für beide Teams in die Halbzeitpause.

Kurz nach Wiederanpfiff wurde es dann dramatisch: Erst traf Joachim Andersen in der 47. Minute zur vermeintlichen Führung der Dänen, doch nach minutenlanger Videoüberprüfung wurde der Treffer wegen einer Abseitsstellung aberkannt; dann wurde Deutschland wiederum per Videocheck nach einem Handspiel ein Elfmeter zugesprochen, den Havertz sicher in die rechten unteren Ecke verwandelte (53.).

In der 59. Minute hatte wiederum Havertz die große Chance, vorzeitig alles klar zu machen, doch der allein auf Schmeichel zulaufende DFB-Stürmer setzte den Ball haarscharf rechts neben das Tor.

Dänemark blieb gefährlich und erspielte sich immer wieder gefährliche Möglichkeiten. Die beste vergab der agile Höjlund, als er von der Strafraumgrenze am zum wiederholten Male stark parierenden Neuer scheiterte (66.).