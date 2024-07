Aktualisiert am 05.07.2024 - 16:55 Uhr

Deutschland will sich gegen Spanien durchsetzen und ins EM-Halbfinale einziehen. Seine Startelf hat Julian Nagelsmann dafür nun festgelegt.

Um ins Halbfinale der Fußball-EM einzuziehen, muss Deutschland am Freitagabend (ab 18 Uhr im t-online-Liveticker) gegen Spanien gewinnen. Dafür hat Julian Nagelsmann seine Startelf nun gefunden. Diese Spieler dürfen von Beginn an ran:

Dabei nimmt Nagelsmann zwei Wechsel in der ersten Elf vor: Für Robert Andrich beginnt Emre Can, zudem rückt der zuletzt gesperrte Jonathan Tah für Nico Schlotterbeck in die Startelf. Ansonsten hält Nagelsmann seiner Dänemark-Elf aus dem Achtelfinale (2:0) fest.