Heard bricht vor Gericht in Tränen aus: "Er hat mich geschlagen"

Heard, im dunklen Hosenanzug, stand ihrer Anw├Ąltin knapp zwei Stunden lang Rede und Antwort. Ihrer Aussage nach wurde Depp, vor allem im Rausch, h├Ąufig handgreiflich. Es sei auch zu sexueller Gewalt gekommen, sagte Heard. Die "Aquaman"-Schauspielerin beschrieb verbale Attacken, in denen Depp angeblich damit gedroht habe, er k├Ânne sie umbringen. Er habe sie als "Hure" beschimpft und ihr grundlos vorgehalten, sie w├╝rde ihn betr├╝gen. Heards Anw├Ąlte zeigten Fotos von der Schauspielerin, etwa mit einem blauen Fleck am Oberarm.

In seiner viert├Ągigen Aussage im Zeugenstand im Gericht des Bezirks Fairfax in Virginia hatte Depp unter Eid abgestritten, Heard jemals geschlagen zu haben. In ihrer Beziehung habe es Streit gegeben, r├Ąumte der Schauspieler ein. "Aber niemals bin ich an den Punkt gekommen, Miss Heard auf irgendeine Weise zu schlagen, noch habe ich jemals in meinem Leben eine Frau geschlagen", betonte Depp. Heard wiederum habe ein "Bed├╝rfnis nach Gewalt" gehabt, hielt er seiner Ex-Frau vor.