Donald Trumps erste Ehefrau Ivana ist tot

Scheidung erregte öffentliches Aufsehen

Ivana Trump wurde als erste Ehefrau des spĂ€teren US-PrĂ€sidenten Donald Trump bekannt. Das ehemalige Model und der damalige Immobilienmogul wurden in den 1980er-Jahren Teil der New Yorker Elite, ehe sie sich in den 90er-Jahren unter großem öffentlichen Aufsehen scheiden ließen und Trump seine zweite Frau Marla Maples heiratete. Aus der Ehe gingen die drei Kinder – Donald Jr., Ivanka und Eric – hervor.

Ivana Marie ZelnĂ­ckovĂĄ wurde 1949 im heutigen Tschechien geboren. Schon frĂŒh zeigte sie sportliches Talent als SkilĂ€uferin. Sie verließ ihre Heimat und wanderte nach Kanada aus, wo sie in den 1970er-Jahren eine Modelkarriere begann. In New York traf sie Donald Trump, den sie 1977 heiratete.

Ivana Trump 2018: Sie war bis 1992 mit Donald Trump verheiratet. (Quelle: Future Image/imago-images-bilder)

In der Folge ĂŒbernahm sie zahlreiche Posten im Firmen-Konglomerat ihres Mannes und spielte eine zentrale Rolle bei den GeschĂ€ften ihres Mannes. Sie arbeitete unter anderem im Trump Tower in Manhattan und beaufsichtigte den Bau eines Trump-Casinos in Atlantic City, New Jersey.