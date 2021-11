Er und seine Frau sind nicht dabei

Markus Söder sagt "Wetten, dass..?"-Teilnahme kurzfristig ab

05.11.2021, 15:48 Uhr | dpa, mbo, t-online

Eigentlich stand er auf der Gästeliste für die Show zum "Wetten, dass..?"-Jubiläum am Samstag. Doch nun hat Markus Söder dem Gastgeber Thomas Gottschalk eine Absage erteilt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nimmt wegen der Corona-Lage doch nicht als Gast an der "Wetten, dass..?"-Spezialausgabe zum 40-jährigen Jubiläum der Show teil. Das berichtete "Bild" am Freitag unter Berufung auf eine Sprecherin Söders.



"Mit Bedauern abgesagt"

Die ZDF-Show mit Thomas Gottschalk als Moderator soll an diesem Samstag als einmalige Sonderausgabe in Söders Heimatstadt Nürnberg über die Bühne gehen. Der Ministerpräsident habe aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung "mit Bedauern die Teilnahme von ihm und seiner Frau bei 'Wetten, dass..?' abgesagt", teilte die Sprecherin "Bild" mit. Die Corona-Infektionszahlen stiegen in Bayern zuletzt wieder sehr stark an.

Das "Wetten, dass..?"-Special war eigentlich schon vor einem Jahr geplant, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Am morgigen Samstag, den 6. November um 20:15 Uhr soll das Revival nun stattfinden und live aus der Nürnberger Messehalle übertragen werden. Gottschalk bekommt – wie auch noch kurz vor seinem "Wetten, dass..?"-Aus 2011 für zwei Jahre – Michelle Hunziker an seine Seite gestellt. Sie wird als Co-Moderatorin fungieren.

Prominente Gäste der Show, die auf dem Sofa von Gottschalk platz nehmen werden, sind unter anderem die ABBA-Stars Björn Ulvaeus und Benny Andersson, Schlagersängerin Helene Fischer sowie Rocker Udo Lindenberg. Die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind zwei von mehreren Wettpatinnen und -paten.