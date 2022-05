VW bemüht sich schon länger darum, auf dem wichtigen Markt Fuß zu fassen. Zwar hatte der Konzern mit dem Amarok (kommt bald ebenfalls zurück) durchaus ein passendes Modell im Programm – ausgerechnet in den USA war der Pick-up aber nicht zu haben. Der Grund waren höhere Einfuhrzölle für bestimmte Autotypen infolge eines Handelsstreits. Mit einem neuen Modell aus der Fabrik in Chattanooga (Tennessee) oder einem neuen Werk in den USA oder in Mexiko könnte der Konzern aber auch in den USA konkurrenzfähig werden.