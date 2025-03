Beim Check-In Ryanair verschiebt Ende der ausgedruckten Bordkarte

Ryanair akzeptiert ausgedruckte Bordkarten nur noch in diesem Sommer. (Quelle: Roland Schlager/APA/dpa/dpa-bilder)

Eigentlich sollte die ausgedruckte Bordkarte bei Ryanair schon im Mai abgeschafft werden. Nun wollen die Iren erst zum November ihre Kunden ans Smartphone zwingen.

Die Fluggesellschaft Ryanair gibt der ausgedruckten Bordkarte noch eine Gnadenfrist. Passagiere können noch bis Anfang November mit einer Bordkarte aus Papier einchecken, wie das Unternehmen mitteilt. Die ursprĂŒngliche AnkĂŒndigung des Konzernchefs Michael O"Leary, die Umstellung auf elektronische Lösungen bereits im Mai vollstĂ€ndig umzusetzen, ist damit hinfĂ€llig.

Nur noch elektronische Bordkarten

Ab dem 3. November will Europas grĂ¶ĂŸte Direktfluggesellschaft nur noch Bordkarten auf Handys oder anderen elektronischen EndgerĂ€ten akzeptieren. Mindestens der Hauptbucher einer Reise muss demnach die Bordkarten in der Unternehmens-App anfordern, kann sie dann aber auch ĂŒber Messenger-Services an die Mitreisenden weitergeben. Derzeit nutzen dem Unternehmen zufolge bereits 80 Prozent der GĂ€ste die App fĂŒr die Bordkarten.

Erste AnkĂŒndigungen hatten laut Medienberichten bereits in Großbritannien zu Kunden-Protesten gefĂŒhrt, weil nicht alle Menschen ĂŒber ein Smartphone oder Ähnliches verfĂŒgen. Auch könnten die GerĂ€te ausfallen oder der Akku erschöpft sein. An einigen ZielflughĂ€fen der Airline etwa in der TĂŒrkei oder Marokko verlangen zudem die Behörden ausgedruckte Bordkarten.

Ärger am Schalter