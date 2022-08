Kündigungsfrist berechnen – so geht's | Beispiele für Arbeitnehmer

Wie berechne ich die Kündigungsfrist als Arbeitnehmer?

Dieser Tag zählt aber selbst noch nicht mit in die Berechnung der Kündigungsfrist (§ 187 ff. BGB). Die Zeitspanne beginnt also erst am darauffolgenden Tag zu laufen. Sonn- und Feiertage werden dabei wie ganz normale Arbeitstage mitgezählt. Der Tag, an dem die Kündigung zugeht, entspricht also dem Wochentag, an dem die Frist endet.