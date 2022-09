Rentenpunkte für Pflege rückwirkend erhalten – geht das?

Wer bekommt Rentenpunkte für Pflege?

Ob Sie Rentenpunkte für die Pflege von Angehörigen bekommen, ist im Sozialgesetzbuch (SGB) XI unter § 44 "Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegepersonen" geregelt. Demnach müssen Sie mehrere Voraussetzungen erfüllen, um von der Pflegekasse auf Antrag Rentenpunkte gutgeschrieben zu bekommen:

Der Pflegebedürftige hat mindestens Pflegegrad 2.

Sie pflegen die Person nicht erwerbsmäßig und mindestens zehn Stunden wöchentlich, verteilt auf mindestens zwei Tage die Woche.

Die Pflege erfolgt in häuslicher Umgebung.

Sie sind neben der Pflege nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich berufstätig.

Sie dürfen noch keine volle Altersrente beziehen.

Sie müssen die Pflege länger als zwei Monate oder 60 Tage im Jahr leisten.

Tipp: Pflegen Sie mehrere Personen, dürfen Sie die einzelnen Pflegezeiten zusammenrechnen (Additionspflege). Pflegende, die in Altersrente gehen wollen, sollten statt einer Vollrente eine Teilrente von 99 Prozent beantragen. So haben Sie kaum Abzüge bei der Rentenzahlung, bekommen aber die vollen Pflege-Rentenpunkte weiter gutgeschrieben.

Wie viele Rentenpunkte bekomme ich für Pflege?

Die Zeit, in der Sie sich um einen Pflegebedürftigen kümmern, zählt bei der Rente wie eine Erwerbsarbeit. Wie viele Rentenpunkte Sie genau von der Rentenversicherung gutgeschrieben bekommen, hängt von der Höhe der Rentenbeiträge ab, die die Pflegeversicherung für Sie zahlt.

Berechnet werden diese mithilfe der sogenannten Beitragsbemessungsgrundlage. Also fiktiven beitragspflichtigen Einnahmen, die Sie sozusagen für Ihre Pflegetätigkeit bekommen.

Die Bemessungsgrundlage wiederum ergibt sich aus der aktuellen Bezugsgröße, der Höhe des Pflegegrads und der Art der Leistung, die der Pflegebedürftige bezieht (Pflegegeld, Sachleistung, Kombinationsleistung). Auch der Wohnsitz spielt eine geringfügige Rolle, da in der Rentenversicherung noch zwischen Ost und West unterschieden wird.

Gut zu wissen: Kombinationsleistung, auch Kombinationspflege oder Kombipflege genannt, meint die Kombination aus Pflegegeld und ambulanten Sachleistungen (Pflegedienst oder Tages- oder Nachtpflege).

So berechnet sich das "Einkommen" von Pflegenden

Die Bezugsgröße bildet das Durchschnittsentgelt in Deutschland aus dem vorvergangenen Kalenderjahr ab. Sie wird in der Sozialversicherung für verschiedene Berechnungen genutzt – unter anderem eben für die Rentenpunkte für Pflegende. 2022 beträgt die monatliche Bezugsgröße im Westen 3.290 Euro, im Osten 3.150 Euro. Lesen Sie hier, wie hoch andere Rechengrößen in der Sozialversicherung aktuell ausfallen.

Um Ihr fiktives Einkommen als Pflegeperson zu berechnen, werden diese Werte mit einem bestimmten Prozentsatz multipliziert, dessen Höhe von Pflegegrad und Art der Pflegeleistung abhängt. Die folgende Tabelle zeigt, welche Kombinationen zu welchem Prozentsatz der Bezugsgröße führen.

Loading... Embed

Die Formel für die Bemessungsgrundlage lautet:

Bezugsgröße x Prozentsatz der Bezugsgröße = monatliche Bemessungsgrundlage

Beispiel: Nehmen wir an, Sie pflegen im Jahr 2022 Ihre Mutter, die in Nordrhein-Westfalen lebt und Pflegegrad 3 hat. Sie bezieht Kombinationsleistungen aus der Pflegeversicherung. Dann ergibt sich für Sie ein fiktives monatliches Einkommen für Ihre Pflegetätigkeit von 1.202,50 Euro (3.290 Euro (Bezugsgröße West) x 36,55 Prozent).

Da der Beitragssatz für die gesetzliche Rentenversicherung bei 18,6 Prozent liegt, zahlt die Pflegekasse für Sie monatlich 223,67 Euro in die Rentenversicherung ein. Aber was macht das Ganze jetzt in Rentenpunkten?

Maximal ein Rentenpunkt pro Jahr möglich

Verdienen Sie als normaler Erwerbstätiger im Jahr genauso viel wie der Durchschnitt aller Sozialversicherten (Durchschnittsentgelt), erhalten Sie genau einen Rentenpunkt. Verdienen Sie mehr oder weniger, erhalten Sie anteilig mehr oder weniger Punkte.

Bei pflegenden Angehörigen wird das Durchschnittsentgelt durch die Bezugsgröße abgebildet. Da noch die Prozentsätze zum Tragen kommen, ist es Ihnen maximal möglich, einen Rentenpunkt im Jahr zu bekommen – aber nur, wenn der Pflegebedürftige Pflegegrad 5 hat und Pflegegeld bezieht.

Dann gilt für Sie nämlich die komplette Bezugsgröße (100 Prozent, siehe Tabelle oben). In allen anderen Fällen erhalten Sie entsprechend nur einen Anteil des Rentenpunkts. In unserem Beispiel oben wären das also 0,3655 Rentenpunkte im Jahr.