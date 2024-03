Wer kann Rentenpunkte kaufen?

Außerdem können Sie Rentenpunkte kaufen , wenn Sie nicht verpflichtend in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Nicht pflichtversichert sind beispielsweise Selbstständige, Freiberufler oder Beamte.

Erfüllen Sie die Bedingungen, können Sie jedes Jahr freiwillige Beiträge an die Rentenversicherung leisten – entweder laufend oder auf einen Schlag. Sie können auch rückwirkend für das laufende Kalenderjahr zahlen.

Wer noch keine 50 Jahre, aber jünger als 45 Jahre ist, hat unter Umständen auch die Möglichkeit, Rentenpunkte zu kaufen. Und zwar für bestimmte Zeiten der Ausbildung. Genauer: für Schuljahre zwischen dem 16. und 17. Lebensjahr, für schulische Ausbildungen ohne Pflichtbeitrag in die Rentenversicherung und für Studienzeiten, die jenseits der ersten acht Studienjahre liegen.

Warum sind Rentenpunkte für 2023 günstiger als für 2024?

Dass es sich noch bis zum 31. März 2024 lohnt, seine Rentenbeiträge freiwillig zu erhöhen, liegt an der Entwicklung des Durchschnittsentgelts aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Denn das bildet die Berechnungsgrundlage für Käufe von Rentenpunkten. 2023 liegt das in den alten Bundesländern vorläufig bei 43.142 Euro und in den neuen Bundesländern bei 41.967 Euro. 2024 sind die Werte höher: Nach vorläufigen Angaben beträgt das Durchschnittsentgelt im Westen 45.358 Euro und im Osten 44.732 Euro.