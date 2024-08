Es war eine kleine Rentenrevolution: Seit 2023 gibt es neue Regeln beim Hinzuverdienst, die es auch Frührentnern ermöglichen, zwei Einkommen zu beziehen – ungekürzte Rente plus Gehalt. Die Stiftung Warentest hat an zwei Modellfällen durchgerechnet, wie Sie Frührente und Job jetzt am attraktivsten kombinieren.