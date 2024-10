Lebensarbeitszeitkonto

Sie können auch versuchen, mit Ihrem Arbeitgeber ein sogenanntes Lebensarbeitszeitkonto zu vereinbaren. Damit bauen Sie ein Guthaben auf, in das Teile des Gehalts, Einmalzahlungen wie zum Beispiel Erfolgsprämien, aber auch Überstunden und nicht genommene Urlaubstage fließen können. Das Ersparte können Sie sich dann für eine vorzeitige Rente aufheben.

Wer also beispielsweise so viel eingezahlt hat, dass er sich 36 Monate lang ein ausreichendes Gehalt auszahlen kann, könnte so drei Jahre bis zur regulären Rente überbrücken. Allerdings besteht kein Rechtsanspruch auf ein Arbeitszeitkonto.