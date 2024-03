Werden Menschen so pflegebedürftig, dass sie ohne Unterstützung ihren Alltag nicht mehr bewältigen können, springen oft Ehepartner, Kinder oder Geschwister ein. Als pflegende Angehörige erwerben sie selbst dann einen Rentenanspruch, wenn sie gar keine eigenen Rentenbeiträge zahlen. Doch wie werden diese Rentenpunkte für die Pflege gutgeschrieben?

Pflege von Angehörigen: Kein Antrag nötig

Die Antwort ist schnell gegeben: Ihre Pflegekasse meldet die Pflegezeiten automatisch an die Rentenversicherung . "Ihre Frau erhält hierüber von der Pflegekasse jährlich eine Bescheinigung. Diese Meldungen berücksichtigt die Rentenversicherung bei der späteren Rente , ohne dass Ihre Frau hierfür einen gesonderten Antrag stellen muss", sagt Silke Pottin von der Deutschen Rentenversicherung Bund t-online.

In der Rentenfrage der Woche beantworten wir jeden Samstag Fragen, die Sie, unsere Leserinnen und Leser, uns zuschicken. Wenn Sie weitere Fragen rund um Altersvorsorge und gesetzliche Rente haben sollten, schreiben Sie uns gern eine E-Mail mit dem Betreff "Rentenfrage" an finanzen@stroeer-publishing.de.

Das wirkt sich sowohl positiv auf die Beitragsjahre als auch auf die Höhe der späteren Rente aus. Denn die Pflegekasse zahlt für Sie Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung. Wie viel genau, hängt unter anderem davon ab, wie hoch der zeitliche Aufwand für die Pflege ist, welchen Pflegegrad der Angehörige hat und wo die Pflege ausgeübt wird. Und es gelten bestimmte Mindestvoraussetzungen, um überhaupt Rentenpunkte gutgeschrieben zu bekommen.

Tabelle: So erhöht Pflege Ihre Rente

Pflege von Angehörigen : Tabelle: So erhöht Pflege Ihre Rente

"Haben Sie mindestens Pflegegrad 2, wird die Zeit der Pflege in der Rentenversicherung berücksichtigt, sofern Ihre Frau Sie mindestens zehn Stunden wöchentlich pflegt", erklärt Pottin. "Die Pflegezeit muss auf mindestens zwei Tage in der Woche verteilt sein, und Ihre Frau darf höchstens 30 Stunden nebenbei erwerbstätig sein." Außerdem müsse die Pflege in häuslicher Umgebung erfolgen.