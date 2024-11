Steigen die Bruttolöhne, steigen auch die Renten – so will es das Gesetz. Eine erste Schätzung im Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung gab Anfang des Monats einen Hinweis darauf, wie groß die Erhöhung im kommenden Sommer ausfallen könnte. 3,5 Prozent Plus lautete die Prognose – und das völlig unabhängig von den gescheiterten Rentenreformen der beendeten Ampelkoalition.

Rentner tragen Pflegebeitrag komplett allein

"Das liegt an der Haltelinie für das Rentenniveau, die im nächsten Jahr gilt, und daran, dass die Rentenbeziehenden durch einen Anstieg des Pflegebeitrags stärker belastet werden als die Versicherten und Arbeitgeber", erklärte Anja Piel, Bundesvorstandsvorsitzende der Deutschen Rentenversicherung (DRV), auf dem aktuellen Presseseminar der DRV in Würzburg. Rentner tragen den Pflegebeitrag allein. Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen sich den Beitrag je zur Hälfte.

"Um das Netto-Rentenniveau von 48 Prozent zu halten, müssen die Brutto-Renten bei einer Anhebung des Pflegebeitrags also stärker steigen als die Löhne", so Piel weiter. "Bei einer Anhebung um 0,2 Prozentpunkte zum 1. Januar 2025 würde die Rentenanpassung am 1. Juli um rund 0,1 Prozentpunkte höher ausfallen." Täte sie das nicht, würde das Rentenniveau unter die Marke von 48 Prozent fallen – was gesetzlich bis 2025 noch ausgeschlossen ist. Lesen Sie hier, was ein Rentenniveau von 48 Prozent genau bedeutet.