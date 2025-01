In Deutschland gibt es verschiedene Rentenarten, die Sie je nach Lebenssituation und Voraussetzungen in Anspruch nehmen können. Allein die gesetzliche Rentenversicherung bietet bereits viele unterschiedliche Leistungen. Hinzu kommen diverse Renten der gesetzlichen Unfallversicherung. Wir zeigen die wichtigsten Rentenarten in der Übersicht und geben Beispiele zur Höhe der Leistungen.

Reguläre Altersrente

Altersrente für langjährig Versicherte

Grundsätzlich gilt: Für jeden Monat, den Sie vor Ihrer Regelaltersgrenze in Rente gehen, wird Ihre Rente dauerhaft um 0,3 Prozent gekürzt. Gehen Sie also ein Jahr früher in den Ruhestand, reduziert sich Ihre monatliche Rente um 3,6 Prozent (12 x 0,3 Prozent). Bei einer monatlichen Bruttorente von 1.000 Euro würden Sie also nur noch 964 Euro im Monat erhalten. Bei einer angenommenen Rentenbezugsdauer von 20 Jahren verlieren Sie also insgesamt 8.640 Euro allein durch die Abschläge. Hinzu kommen Einbußen, weil Sie ein Jahr weniger Beiträge in die Rentenversicherung gezahlt haben.