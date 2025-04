Mehr Geld für Rentner: Millionen erhalten Zuschlag zur Rente

Der Rentenzuschlag betrifft jene, die zwischen 2001 und 2018 erstmals eine Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) oder eine entsprechende Hinterbliebenenrente bezogen haben und diese auch noch am 30.06.2024 erhalten haben. Die genaue Höhe des Zuschlags richtet sich nach dem Rentenbeginn.

Ein Rentenbeginn zwischen 2001 und Juni 2014 bedeutet einen Zuschlag von 7,5 Prozent für einige Rentnerinnen und Rentner, während ein Renteneintritt zwischen Juli 2014 und Dezember 2018 für einen Zuschlag von 4,5 Prozent berechtigt. Erst ab Dezember 2025 sollen Zuschlag und Rente gemeinsam in einer Summe ausgezahlt werden.

Rückerstattung des Pflegeversicherungsbeitrags für Rentner

Die Deutsche Rentenversicherung startet die Rückerstattung automatisch, sobald die notwendigen Daten vom Bundeszentralamt für Steuern vorliegen. Die Auszahlung erfolgt im April oder Mai 2025 und umfasst zu viel gezahlte Beiträge für die Jahre 2023 und 2024, inklusive Zinsen. Die betroffenen Rentner werden per Brief schriftlich informiert, sodass ein gesonderter Antrag in der Regel nicht nötig ist. Die Rückzahlung kann je nach Einzelfall mehrere Hundert Euro betragen, abhängig von der Zahl der Kinder und der Höhe der gezahlten Beiträge.