Mehr Freiheit bei der Namenswahl

Personalausweis nur noch mit Digitalbild

Wer einen neuen Ausweis oder Reisepass beantragt, braucht künftig kein Foto auf Papier mehr mitzubringen. Stattdessen muss das Passbild digital an das Bürgeramt übermittelt werden. Übergangsweise werden bis zum 31. Juli in Ausnahmefällen auch Papierfotos akzeptiert – das teilte das Bundesinnenministerium mit.

Ein digitales Passfoto können Sie auf zwei Arten anfertigen lassen: wie gehabt in Fotostudios, sofern diese die Bilder digital zur Verfügung stellen, oder in speziellen Fotoautomaten in den Behörden. Diese übermitteln die Bilder direkt an die zuständigen Stellen und können auch Fingerabdrücke und Unterschriften erfassen. Mehr dazu lesen Sie hier.