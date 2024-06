Die Erwerbsminderungsrenten in Deutschland sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Diese Summe erhalten Bezieher im Schnitt.

Grund für diese positive Entwicklung sei neben den jährlichen Rentenanpassungen die ausgeweitete Zurechnungszeit seit 2014. Diese wurde in den vergangenen Jahren mehrfach verlängert. Dadurch werden Erwerbsgeminderte, die erstmals eine Rente bekommen, nun so gestellt, als hätten sie bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze mit ihrem bisherigen durchschnittlichen Einkommen weitergearbeitet. Außerdem reduzieren sinkende Einkommen in den letzten vier Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung nicht mehr die Rente.

Reformen bei Erwerbsminderungsrente wirken

"Die Zahlen machen deutlich, dass die bisherigen Reformen gewirkt haben", sagte Rüdiger Herrmann, Vorsitzender der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund, t-online. Die 30-köpfige Versammlung trifft sich an diesem Montag in München . Sie ist hälftig mit Vertretern der Versicherten- und der Arbeitgeberseite besetzt und wird alle sechs Jahre bei der Sozialwahl gewählt. Das Gremium beschließt unter anderem den jährlichen Haushalt der Deutschen Rentenversicherung Bund und ist damit für die Verwendung der Rentenbeiträge verantwortlich.

Verbesserungen für Erwerbsminderungsrentner ab Juli

Von den Verbesserungen bei den Erwerbsminderungsrenten haben in der Vergangenheit nur Neurentnerinnen und Neurentner profitiert. Menschen, die zu diesen Zeitpunkten bereits eine Erwerbsminderungsrente erhielten, wurden nicht erreicht. Mit dem Erwerbsminderungsrenten-Bestandsverbesserungsgesetz werden nun auch all jene Rentner mehr Geld erhalten, die in den Jahren 2001 bis 2018 in Rente gegangen sind.