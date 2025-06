Ab Juli kommen die höheren Pflegebeiträge auch bei Rentnern an – allerdings mit einem ungerechten Aufschlag, kritisiert der Bundesverband der Rentenberater.

Nachzahlung auch bei kurzer Rentendauer

Konkret verlangt die Deutsche Rentenversicherung im Juli 2025 eine einmalige Nachzahlung in Höhe von 1,2 Prozent der Monatsrente (0,2 Prozent x 6 Monate). Mehr dazu lesen Sie hier. Die Nachzahlung wird pauschal erhoben – unabhängig davon, wie lange jemand bereits Rente bezieht. Auch Neurentner, die erst im Mai oder Juni 2025 erstmals eine Zahlung erhalten haben, müssen also den vollen Betrag entrichten.

Effektiv mehr als 13 Prozent Zinsen

Und noch etwas missfällt dem Verband: Die Nachzahlung basiert auf der erhöhten Rente ab 1. Juli 2025 – die Rentenanpassung von 3,74 Prozent ist also bereits berücksichtigt. Dadurch würden sich insgesamt "13,3 Prozent Zwangszinsen" auf den gestundeten Pflegebeitrag ergeben. Bei einer sogenannten Eckrente – auch bekannt als Standardrente – nach 45 Beitragsjahren zum Durchschnittsverdienst entspricht das einmalig 80 Cent.

Die Rechnung dazu sieht so aus: Hätte die Pflegekasse im Januar schon 0,2 Prozent auf die damalige Rente eingezogen, hätte sie über sechs Monate 21,23 Euro erhalten (Standardrente bis 30. Juni 2025 in Höhe von 1.769,40 Euro × 0,2 Prozent × 6 Monate = 21,23 Euro). Auf Basis der höheren Rente ab 1. Juli 2025 erhält sie jedoch 22,03 Euro, also 80 Cent mehr (1.835,55 Euro × 0,2 Prozent × 6 Monate = 22,03 Euro).