Deutschlands Rentensystem steuert auf eine Überforderung zu. Millionen Babyboomer gehen in den kommenden Jahren in Rente – die Zahl der Beitragszahler hingegen schrumpft. Seit zwei Jahrzehnten warnen Experten vor dieser Entwicklung. Politisch ist wenig geschehen. Statt nachhaltiger Reformen setzt auch die neue Bundesregierung auf Flickwerk. Die Rechnung dafür zahlen vor allem die Jüngeren: mit steigenden Beiträgen und Steuern .

Dabei gäbe es einen anderen Weg: innerhalb der Rentnergeneration umverteilen – von oben nach unten, von wohlhabend zu bedürftig. Der vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) vorgeschlagene Boomer-Soli verfolgt genau dieses Prinzip. Wer im Alter mehr als 1.048 Euro an monatlichen Einkünften erzielt, würde auf den Überschuss 10 Prozent Sonderabgabe zahlen. Das Geld ginge direkt an bedürftige Rentnerinnen und Rentner – und damit an den Teil der Boomer-Generation, der von Altersarmut bedroht ist. Mehr dazu lesen Sie hier.