Aktualisiert am 17.07.2025 - 21:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Udo Voigt: Der NPD-Politiker bei einem Neujahrsempfang in Saarbrücken im Jahr 2015. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Der langjährige Vorsitzende der rechtsextremen Partei NPD, Udo Voigt, ist tot. Wie seine Partei Die Heimat am Donnerstag mitteilte, starb Voigt am 17. Juli nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren. In der Partei, die mittlerweile vom Bundesverfassungsgericht wegen ihrer verfassungsfeindlichen Ausrichtung von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen wurde, galt Voigt als Symbolfigur.