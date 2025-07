Coca-Cola soll künftig auch in den USA mit Rohrzucker gesüßt werden. Das teilte der Konzern am Dienstag mit. "Im Rahmen der laufenden Innovationsagenda plant das Unternehmen in diesem Herbst in den Vereinigten Staaten die Einführung eines Angebots mit amerikanischem Rohrzucker, um seine Produktpalette unter der Marke Coca-Cola zu erweitern", heißt es in einer Pressemitteilung.