Schon länger arbeitet die Ampelkoalition daher an einer Reform der privaten Altersvorsorge – und damit an einer Ablöse der Riester-Rente. Nach Aussagen von Finanzminister Christian Lindner (FDP) soll der Gesetzentwurf im September oder Oktober im Bundestag beraten werden können. Geplant ist dabei unter anderem ein persönliches Altersvorsorgedepot. Wie das funktionieren soll, hat Staatssekretär Florian Toncar nun im Gespräch mit dem digitalen Vermögensverwalter Growney verraten.

Steuerfreie ETF-Sparpläne und Zulagen

Demnach will die Bundesregierung steuerfreie Sparpläne auf Wertpapiere möglich machen – also auf ETFs, Fonds, Aktien und Anleihen. Dabei sollen zum einen die Einzahlungen von der Steuer absetzbar werden, zum anderen soll die Abgeltungssteuer auf Erträge in der Sparphase komplett wegfallen. Außerdem werde es wie bei der aktuellen Riester-Rente staatliche Zulagen geben.