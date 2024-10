Unternehmensanleihen sind noch etwas riskanter als Staatsanleihen, da Unternehmen schneller zahlungsunfähig werden können als ganze Staaten. Allerdings bieten sie in der Regel höhere Zinsen. Achten Sie bei Ihrer Auswahl auf Unternehmen mit guter Kreditwürdigkeit. Alternativ können Sie auch über Rentenfonds in Unternehmensanleihen investieren – so streuen Sie Ihr Geld über viele verschiedene Firmen und Branchen, was wiederum das Risiko senkt. Lesen Sie hier mehr dazu, wie Unternehmensanleihen funktionieren.