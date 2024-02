Aktualisiert am 11.02.2024 - 08:44 Uhr

Aktualisiert am 11.02.2024 - 08:44 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Krankmeldung am Wochenende: Das sollten Sie wissen

Sind Sie arbeitsunfähig, kann Ihr Arbeitgeber bereits am ersten Krankentag einen Krankenschein verlangen. Aber wie sieht es am Wochenende aus?

Das Arbeitsrecht sieht vor, dass Sie schon bei einer Arbeitsunfähigkeit von einem Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nachweisen müssen, wenn Ihr Arbeitgeber das verlangt. Als erster Tag zählt der Tag, an dem die Arbeitsunfähigkeit eintritt. Es ist dabei unerheblich, ob Sie an diesem Tag noch zur Arbeit erschienen sind.

Krank am Wochenende

Werden Sie am Wochenende krank, sind Arztpraxen nur in Notfällen geöffnet. Für diesen Fall steht die bundesweite Hotline 116117 zur Verfügung. Dort wird Ihnen auch mitgeteilt, welche Arztpraxis geöffnet ist und Ihnen eine Krankschreibung ausstellt. Das ist vor allem dann wichtig, wenn Sie an dem Wochenende eigentlich arbeiten müssten.