Was verdient ein Architekt während seiner Laufbahn?

Aktualisiert am 06.12.2024 - 11:08 Uhr

Aktualisiert am 06.12.2024 - 11:08 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wie viel Sie als Architekt verdienen variiert. Es kommt dabei auf verschiedene Faktoren an. Wir verraten Ihnen, welche das sind.

Diese Rahmenbedingungen entscheiden über das Gehalt

Die Ausbildung zum Architekten erfolgt im Studium, das in Bachelor und Master unterteilt ist. Dabei ist der zusätzliche Master entscheidend für das spätere Gehalt. Das macht sich daran bemerkbar, dass das Einstiegsgehalt nach dem Bachelor deutlich niedriger ausfällt als nach dem Master. Der Unterschied liegt bei bis zu 6.000 Euro pro Jahr. Zudem berechtigt erst der Master zum Eintritt in die Architektenkammer.

Die Zugehörigkeit zur Architektenkammer ist wichtig, da Architekt eine geschützte Berufsbezeichnung ist. Architekt darf sich nur nennen, wer in der Architektenkammer ist. Die Kammerzugehörigkeit ist ein entscheidender Faktor bei Gehaltsverhandlungen und bei Ihren möglichen Karrierechancen.

Auch bei Architekten fällt das Gehalt in Deutschland je nach Standort und Unternehmen unterschiedlich aus. Dabei werden in Großstädten meist höhere Gehälter erzielt als in ländlicheren Bereichen. Zudem können große Unternehmen häufig bessere Gehälter anbieten als kleinere Firmen.