Um als Architekt zu arbeiten, ist ein klarer Bildungsweg vorgeschrieben. Die besten Einstiegschancen haben erfolgreiche Abiturienten. Nur wer bestimmte Voraussetzungen erfüllt, wird in die Architektenliste eingetragen.

Welches Studium braucht man als Architekt?

Um als Architekt zu arbeiten, ist ein Architekturstudium erforderlich. Es wird an Universitäten und Fachhochschulen angeboten. Das Studium ist unterteilt in Bachelor und Master. Der Bachelor dauert an Fachhochschulen drei Jahre (sechs Semester), der Master zwei Jahre (vier Semester).