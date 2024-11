Kopiert News folgen

Nach dem erfolgreichen Studium steht der Karriere als Wirtschaftsingenieur nichts im Wege. Aber wie hoch ist der Verdienst? Wir verraten es Ihnen.

Für Berufe im Ingenieurwesen wird ein Durchschnittsgehalt von 60.000 Euro brutto im Jahr gezahlt. Wie viel Sie als Wirtschaftsingenieur verdienen, hängt allerdings auch vom Bundesland, der Unternehmensgröße und der Branche ab. Wir geben Ihnen einen Überblick, mit welchem Gehalt beim Berufseinstieg, während der Laufbahn und mit Berufserfahrung zu rechnen ist.

Was verdient ein Wirtschaftsingenieur im Durchschnitt?

Direkt nach dem Studium liegt das durchschnittliche Gehalt als Wirtschaftsingenieur bei 4.500 Euro pro Monat (brutto). Das reicht aus, um schon in jungen Jahren Geld für die Zukunft anzulegen. Mit Berufserfahrung steigt das Gehalt langsam an und auch in verschiedenen Bundesländern gibt es erhebliche Abweichungen. Hier gibt es am meisten:

In Baden-Württemberg liegt das Durchschnittsgehalt für Wirtschaftsingenieure mit 5.373 Euro brutto am höchsten.

Ebenfalls überdurchschnittlich zahlt die Branche in Hessen mit 5.366 Euro brutto.

In Bayern liegt der Durchschnitt bei 5.243 Euro brutto.

In Hamburg ist ein Verdienst von durchschnittlich 5.287 Euro brutto möglich.

Am geringsten ist das Einkommen in Mecklenburg-Vorpommern, hier ist mit rund 4.412 Euro brutto zu rechnen.

Nicht nur das Bundesland, sondern auch die Fachrichtung ist relevant. Mit durchschnittlich 5.528 Euro verdient ein Ingenieur in Informationstechnik mehr als ein Ingenieur der Medizintechnik (4.538 Euro).

Wie verändert sich das Gehalt eines Wirtschaftsingenieurs mit der Berufserfahrung?

Nach der Ausbildung oder dem Studium ist vor der Karriere. Frisch ins Berufsleben eingestiegen befinden Sie sich am unteren Ende der Verdienstkette. Erst im Laufe der Jahre haben Sie die Gelegenheit, Ihr Gehalt zu verbessern. Gemessen an einer Arbeitszeit von 40 Wochenstunden ergibt sich daraus in Deutschland folgendes Bild:

Während der ersten drei Jahre: Durchschnittlich 4.411 Euro brutto/Monat

Durchschnittlich 4.411 Euro brutto/Monat Zwischen drei und sechs Jahre im Beruf: Durchschnittlich 4.603 Euro brutto/Monat

Durchschnittlich 4.603 Euro brutto/Monat Zwischen sieben und neun Jahre im Beruf: Durchschnittlich 4.857 Euro brutto/Monat

Durchschnittlich 4.857 Euro brutto/Monat Ab neun Jahre und mehr: Durchschnittlich 5.622 Euro brutto/Monat

Eine weitere Rolle spielt die Unternehmensgröße. In Betrieben mit weniger als 100 Mitarbeitern liegt der durchschnittliche Verdienst bei 4.602 Euro. Bei einer Unternehmensgröße von mehr als 20.000 Mitarbeitern steigt der Wert deutlich an, bis auf 6.261 Euro brutto im Monat.

Alle Angaben sind Durchschnittswerte, Abweichungen sind immer möglich. So gibt es auch kleinere Betriebe, die ein überdurchschnittliches Gehalt zahlen und Großkonzerne, die weniger großzügig sind.