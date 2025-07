Rund 3,9 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland als Beamte, so Andre Stephan-Park, Sprecher der Bundesagentur für Arbeit. Sie sind zum Beispiel in kleinen Verwaltungen, aber auch in Bundesbehörden tätig. Im Gegensatz zu Angestellten in der freien Wirtschaft gehen Beamte kein privatrechtliches Arbeitsverhältnis, sondern ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis ein. Daher gibt es keinen Arbeitsvertrag, sondern eine Ernennung.