Auf Arbeitssuche: In so mancher Stellenanzeige werden Menschen ab 50 von bestimmten Begriffen abgeschreckt (Archivbild). (Quelle: Oliver Berg/dpa/dpa-tmn/dpa-bilder)

"Junges Team gesucht!" Solche Formulierungen tauchen in Tausenden Jobanzeigen auf. Doch was harmlos klingt, kann Bewerber über 50 abschrecken und sogar diskriminierend sein.

Viele Menschen erleben Altersdiskriminierung im Job oft schon, bevor sie sich überhaupt bewerben. Denn in Stellenanzeigen finden sich immer öfter Begriffe, die gezielt jüngere Menschen ansprechen. Eine Analyse der Online-Anwaltskanzlei LarFirm zeigt, wie verbreitet solche Formulierungen tatsächlich sind und in welchen Branchen sie besonders häufig vorkommen.

"Fit und belastbar"

Mit 3.796 Treffern war "Berufseinsteiger" die am häufigsten verwendete Formulierung. Fast genauso oft fanden sich Angebote für ein "junges Team" (3.772 Anzeigen). Deutlich seltener, aber dennoch auffällig: Begriffe wie "Studienabsolvent:innen" (871 Anzeigen), "Karrierestart" (504), "schnelllebiges Umfeld" (194) oder Anforderungen wie "fit und belastbar" (111) sowie "Digital Native" (89).

45 Prozent der Menschen in Deutschland haben in ihrem Leben schon einmal Altersdiskriminierung erlebt. Bei den über 65-Jährigen war es laut der Antidiskriminierungsstelle des Bundes jede dritte befragte Person (35 Prozent). 39 Prozent berichten von Vorfällen im Zusammenhang mit Erwerbstätigkeit. 27 Prozent der Befragten erlebten Altersdiskriminierung im Gesundheitsbereich, 24 Prozent bei Geschäften und Dienstleistungen.

Handwerk besonders auffällig

Besonders häufig stießen die Juristen in der Branche Handwerk auf potenziell altersdiskriminierende Sprache. Über 2.200 der untersuchten Anzeigen stammten aus diesem Bereich. An zweiter Stelle lag das Gesundheitswesen mit 1.041 Anzeigen, gefolgt vom Ingenieurwesen mit 593. Auch in der Gastronomie und Hotellerie (493 Anzeigen) sowie im IT-Sektor (480) fanden sich viele solche Begriffe.