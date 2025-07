Kadyrow steht seit 2007 an der Spitze Tschetscheniens. Er gilt als enger Verbündeter des russischen Staatschefs Wladimir Putin. Dieser gewährt ihm weitgehend freie Hand in der Region. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine schickte Kadyrow, der in den Medien oft als "Putins Bluthund" bezeichnet wird, einen eigenen Truppenverband an die Front.