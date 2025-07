Ein Mann mit Schutzhelm gießt sich eine Tasse Kaffee ein (Symbolbild): Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt hat in einem ungewöhnlichen Fall ein Urteil gesprochen. (Quelle: IMAGO)

Kann man in der Kaffeepause einen Arbeitsunfall haben? Auf der Baustelle schon. Ein Gericht in Sachsen-Anhalt fällte dieses Urteil.

Ein ungewöhnlicher Arbeitsunfall hat das Landessozialgericht (LSG) Sachsen-Anhalt beschäftigt und findet nun großes Echo in den Medien. Dabei geht es um eine Verletzung im Zusammenhang mit einer Tasse Kaffee. Jetzt steht fest: Der Vorfall fällt unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.

Was war passiert?

Bei einer morgendlichen Baustellenbesprechung trank ein Vorarbeiter Kaffee, verschluckte sich daran und verließ den Container, um zu husten. Dabei erlitt der Mann eine sogenannte Hustensynkope – einen kurzen Bewusstseinsverlust – und fiel vor dem Container auf ein Metallgitter. Die Folge: eine offene Nasenbeinfraktur und weitere Verletzungen. Der Betroffene argumentierte, sein Tun lasse sich nicht klar in private oder betriebliche Handlungen trennen. Das Kaffeetrinken sei Teil der Arbeitsroutine gewesen.

Private Tätigkeit ist nicht versichert

Die zuständige Berufsgenossenschaft hingegen verweigerte ihm die Anerkennung des Vorfalls als Arbeitsunfall. Der Kaffeegenuss diene rein privaten Zwecken und falle somit nicht in den Schutzbereich der gesetzlichen Unfallversicherung. Zudem seien das Verschlucken und die Teilnahme an der Besprechung zeitlich und inhaltlich voneinander zu trennen.

Neue Bewertung in der Berufung

In der Berufung kam das Landessozialgericht dann zu einem anderen Ergebnis: Es erkannte den Vorfall als Arbeitsunfall im Sinne des § 8 Abs. 1 Satz 1 SGB VII an. Zwar sei der Konsum von Kaffee grundsätzlich eine private Handlung – im konkreten Fall sei er jedoch untrennbar mit der versicherten Tätigkeit verknüpft gewesen, so die Richter.