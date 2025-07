Schild mit der Aufschrift: "Staatsprüfungen – Bitte Ruhe": Um Anwalt zu werden, schreiben Studierende in der Regel zwei Staatsexamen. (Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/dpa-bilder)

Das Jurastudium als Grundlage

Wer in Deutschland als Rechtsanwalt arbeiten möchte, benötigt ein abgeschlossenes Jurastudium. Voraussetzung dafür ist das Abitur . Das Jurastudium wird in Deutschland mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen. Der Studiengang hat eine Regelstudienzeit von neun Semestern. Viele Studierende benötigen aufgrund der hohen Anforderungen mehr Zeit. Die Studienjahre umfassen Pflichtpraktika und Zwischenprüfungen.

Das Staatsexamen als Pflichtprüfung

In Deutschland gibt es mittlerweile Studiengänge wie den Bachelor of Laws und den Master of Laws. Zum Anwalt wird man damit nicht. Qualifizierend für die weitere Ausbildung ist derzeit nur der Studiengang mit dem Staatsexamen als Abschluss.