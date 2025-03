Um es kurz zu machen: Das Gesetz kennt kein "Kältefrei" – Arbeitnehmer dürfen also nicht einfach nach Hause gehen, wenn es draußen eisig ist. Sie dürfen auch nicht einfach wegbleiben. Dennoch gibt es Vorschriften zur Temperatur am Arbeitsplatz, die von der Art der Tätigkeit und dem Arbeitsort abhängen.

Heizung defekt – was nun?

So müssen in Arbeitsräumen (also am Arbeitsplatz selbst) mindestens +20 °C bei leichten Arbeiten im Sitzen und +17 °C bei mittelschweren Arbeiten im Stehen oder Gehen gewährleistet sein. Bei schweren Arbeiten gilt dagegen eine Temperatur von +12 °C als noch ausreichend.