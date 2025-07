Aktualisiert am 23.07.2025 - 18:50 Uhr

Aktualisiert am 23.07.2025 - 18:50 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Logo der Arbeitsagentur (Symbolbild): Die Jobcenter vermitteln so wenige Jobs wie nie. (Quelle: Sina Schuldt / dpa)

Der Arbeitsmarkt schwächelt. Die Jobcenter bringen so wenige Menschen in neue Stellen wie nie zuvor. Ein möglicher Grund: zu wenige Jobvermittler.

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger umschreibt das Jobprofil so: Die Bundesagentur (BA) müsse sich nun auf ihre Kernaufgabe konzentrieren, forderte er und ergänzte: "Vermitteln, vermitteln, vermitteln." Doch daraus wird nichts. Im vergangenen Jahr vermittelten die Jobcenter nur 6,7 Millionen Abgänge aus Bürgergeld und Arbeitslosengeld . Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf eine Anfrage der AfD im Bundestag.

Weniger Mitarbeiter, weniger Jobvermittlungen

Der deutsche Arbeitsmarkt schwächelt seit drei Jahren. Die Arbeitslosigkeit steigt – abgesehen von saisonalen Schwankungen –, die Zahl der offenen Stellen sinkt. Und auch BA-Chefin Andrea Nahles erwartet keinen schnellen Umschwung: "Ich rechne nicht vor Sommer nächsten Jahres, eher Herbst, damit", sagte Andrea Nahles in Nürnberg bei der Vorstellung der ernüchternden Juni-Statistik für den deutschen Arbeitsmarkt.

Demnach zeigte sich der Arbeitsmarkt nicht in guter Verfassung. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juni nur leicht um 5.000 auf 2,914 Millionen Menschen gesunken. Das sind 188.000 mehr als im Juni 2024, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb im Vergleich zum Mai unverändert bei 6,2 Prozent. Im Vergleich zum Juni 2024 ist sie um 0,4 Prozentpunkte höher. Die Bundesagentur hat für die Juni-Statistik Datenmaterial herangezogen, das bis zum 12. Juni vorlag.