Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen Kirche – aber wie gelangt man in dieses höchste Amt? Ein Blick auf den Ablauf des Konklaves.

Der Papst ist der Bischof von Rom und das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Er gilt als Nachfolger des Apostels Petrus und hat eine zentrale Stellung in Glaubensfragen, bei der Auslegung kirchlicher Lehre und der Leitung der Weltkirche. Sein Amt ist auf Lebenszeit angelegt, wenngleich Rücktritte – wie 2013 bei Benedikt XVI. – inzwischen möglich sind.

Wer kann Papst werden?

Rein formal kann jeder getaufte, männliche Katholik zum Papst gewählt werden – auch wenn er kein Priester oder Bischof ist. In der Praxis wird jedoch ausschließlich ein Kardinal gewählt, der bereits hohes Ansehen in der Kirche genießt und in der Leitung der Weltkirche mitgewirkt hat.