Mit einem ordentlichen Finanzpolster in den Ruhestand starten – so hätte es sicher jeder gerne. Und das ist durchaus möglich. Wir zeigen Ihnen, wie.

Tipp 1: Rendite-Chancen der Börse nutzen

In der Modellrechnung von Verivox fließt das Ersparte in einen Indexfonds (ETF), der die Wertentwicklung des MSCI World nachbildet. Das ist einer der größten Aktienindizes der Welt, in dem über 1.400 Aktiengesellschaften aus 23 Industrieländern enthalten sind. Gerechnet wurde mit einer konstanten Rendite von jährlich 7,2 Prozent. Das entspricht der durchschnittlichen Jahresrendite 15-jähriger ETF-Sparpläne auf den MSCI World in den letzten 40 Jahren. Lesen Sie hier, wie ETFs funktionieren.