Direktbanken seien günstiger, flexibler und böten ihren Kunden oft eine größere Auswahl an Finanzprodukten, heißt es. Doch nicht jeder Kunde findet sich im Finanzdschungel zurecht oder ist mit der digitalen Servicewelt vertraut. Gute Gründe für Filialbanken, diesen Nachteil durch guten Service und persönliche Nähe auszugleichen. Für wen sich Filialbanken lohnen, erfahren Sie im folgenden Artikel.

Vor- und Nachteile von Filialbanken

Eine Filialbank ist ein traditionelles Kreditinstitut, das über ein dichtes Netz von Geschäftsstellen (Filialen) in verschiedenen Städten und Gemeinden verfügt. Im Gegensatz zu Direktbanken, die ihre Dienstleistungen ausschließlich online anbieten, bieten Filialbanken ihren Kundinnen und Kunden persönlichen Service und Beratung vor Ort.

Bankenlandschaft in Deutschland im Wandel

Alle traditionellen Banken und Sparkassen in Deutschland haben Filialen vor Ort, auch wenn deren Zahl in den letzten Jahren rückläufig ist. Immer mehr Bankfilialen werden aus Kostengründen geschlossen oder mit anderen Filialen zusammengelegt. Insbesondere die Sparkassen verfügen in Deutschland über ein sehr dichtes Filialnetz. Allerdings haben die Sparkassen bundesweit zwischen den Jahren 2000 und 2021 rund 9.100 Zweigstellen geschlossen, heute gibt es laut den Zahlen der Bundesbank noch 7.732.