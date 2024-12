Was ist Tagesgeld?

Tagesgeld ist eine flexible Form der Geldanlage, bei der Sparer ihr Geld kurzfristig und zum gültigen Zinssatz der Bank sicher anlegen können. Größter Vorteil: Das Geld ist täglich verfügbar. Sie können also jederzeit und ohne Kündigungsfrist Geld abheben oder auf Ihr Girokonto überweisen.

Die Verzinsung ist variabel und abhängig vom Leitzins, den die Europäische Zentralbank (EZB) beschließt. Steigt der Leitzins in der EU, steigen in der Regel auch die Zinsen fürs Tagesgeld – und umgekehrt. Banken und Sparkassen können die Zinsen auf Tagesgeldkonten jederzeit anpassen. Dennoch gilt: Tagesgeld wirft höhere Zinsen ab als ein Girokonto.

Aufgrund der variablen Verzinsung gibt es beim Tagesgeld keine festen Laufzeiten. Oft garantieren Banken und Sparkassen die höchsten Zinsen auf Tagesgeld nur für Neukunden, typischerweise für drei, sechs oder zwölf Monate. Danach erfolgt in der Regel eine variable Verzinsung zum regulären Nominalzins, den auch Bestandskunden erhalten.

Tagesgeldkonten sind am besten geeignet, um Geld "zwischenzuparken". Die Verzinsung ist zwar variabel und die höchsten Zinsen bekommen oft nur Neukunden, doch im Vergleich zum Girokonto oder Sparbuch bietet ein Tagesgeldkonto Flexibilität, und die Kontoführung ist bei den meisten Anbietern kostenlos. Zudem ist das Geld durch die gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro geschützt.

Was ist Festgeld?

Im Gegensatz zum Tagesgeld ist das Festgeld weder flexibel in der Verfügbarkeit des Geldes noch variabel in der Verzinsung. Festgeld ist eine Form der Geldanlage, bei der Sie einen festen Geldbetrag für einen vorher festgelegten Zeitraum zu einem garantierten Zinssatz bei einer Bank oder Sparkasse angelegen. Das Festgeldkonto bezeichnet das Bankkonto, auf dem diese Anlage erfolgt.

Auch beim Festgeld ist Ihr Geld durch die gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Kontoinhaber und Bank geschützt. Das gilt im Übrigen auch für Banken in anderen EU-Mitgliedsstaaten.

Die Einzahlungen auf ein Festgeldkonto sind einmalig und erfolgen bei Vertragsabschluss. Die Zinsen werden je nach Bank jährlich oder erst am Ende der Vertragslaufzeit gutgeschrieben. Das Konto dient ausschließlich der Geldanlage. Auszahlungen sind nicht möglich. Einige Banken verlangen eine Mindesteinlage, bei anderen ist für bestimmte Zinssätze ein maximaler Einlagebetrag vorgeschrieben.

Angebote vergleichen lohnt sich

Auch wenn Festgeld eine sichere Geldanlage ist und höhere Zinsen als Tagesgeld bietet, empfehlen Experten, nicht das gesamte Vermögen in einen Vertrag zu stecken, sondern das Geld auf mehrere Festgeldkonten mit unterschiedlichen Laufzeiten zu verteilen. So können Sie schneller auf einen Teil Ihres Geldes zugreifen, wenn eine Anlage zum Beispiel bereits nach einem Jahr ausläuft, die nächste ein Jahr später und so weiter.