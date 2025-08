Frag t-online Kann Gold wertlos werden?

Jeden Tag beantwortet die t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute geht es um Gold und seine Werthaltigkeit.

Seit Jahrtausenden fasziniert Gold die Menschheit. Das Edelmetall steht für Reichtum, Macht und Beständigkeit. In fast jeder Krise galt es als verlässlicher Wertspeicher, als Schutz vor Inflation, Krieg, wirtschaftlichem Abschwung, als unabhängig von politischen Systemen oder Währungen.

Doch in einer Welt voller Umbrüche stellen sich viele die Frage: Was, wenn sich plötzlich alles ändert? Was, wenn technologische Sprünge, neue Rohstoffquellen oder Entdeckungen im Weltall den Wert von Gold ins Wanken bringen? Die Sorge eines t-online-Lesers: Könnte ein Metall wie Gold, das seit Tausenden von Jahren Vertrauen genießt, an Bedeutung verlieren – oder gar eines Tages komplett wertlos werden?

Kann Gold wertlos werden oder stark an Wert verlieren?

Gold wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit niemals gänzlich wertlos werden. Es ist tief verwurzelt in Geschichte, Kultur und Wirtschaft.

Gold hat sich als Wertspeicher durchgesetzt – nicht wegen seines praktischen Nutzens, sondern wegen seiner einzigartigen Eigenschaften: Es ist eines der wenigen Güter, das seit Jahrtausenden als Tauschmittel dient. Es ist selten, nahezu unzerstörbar, leicht teilbar und weltweit anerkannt. Hinzu kommt seine Geschichte: In praktisch allen Kulturen wird Gold mit Macht und Wohlstand in Verbindung gebracht. Diese Symbolkraft wirkt bis heute.

Was macht den Preis von Gold anfällig?

Doch Gold ist nicht frei von Risiken. Auch ein so geschichtsträchtiger Rohstoff unterliegt den Gesetzen von Angebot und Nachfrage. Und diese können sich schnell ändern – und damit verbunden auch der Preis je Feinunze Gold. So hat etwa eine globale Krise einen starken Einfluss auf den Goldpreis: In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit steigt die Nachfrage, in Phasen des Aufschwungs sinkt sie.

Zwischen 1987 und 1999 halbierte sich der Goldpreis. Auch in ruhigeren Zeiten kann es längere Phasen mit stagnierenden oder rückläufigen Preisen geben. Der Wert von Gold hängt nicht nur vom physischen Angebot ab, sondern vor allem von Erwartungen: Wie stark ist die Inflation? Wie stabil sind Währungen? Wie groß ist die wirtschaftliche oder politische Unsicherheit?

Auch der US-Dollar spielt eine Rolle, da Gold international meist in Dollar gehandelt wird. Schwankungen des Wechselkurses wirken sich somit direkt auf den Wert für europäische Anleger aus.

Preisverfall durch neue Rohstoffquellen?