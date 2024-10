In der Ansparphase sind Jahresentgelte bei Bausparverträgen ungültig. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) im November 2022 entschieden. Trotzdem halten sich die Bausparkassen mit Erstattungen zurück. Wie eine Abfrage der Zeitschrift "Finanztest" bei allen 17 Bausparkassen ergab, kassieren zehn von ihnen weiter und erstatten zumindest einen Teil der Gebühren nicht. Doch dagegen können Sie sich wehren.

Wie erhalte ich unzulässige Bauspargebühren zurück?

Zunächst sollten Sie in den Kontoauszügen Ihrer Bausparkasse prüfen, ob Sie ein Jahresentgelt an diese zahlen. Bis zu 30 Euro können pro Jahr zusammenkommen. Sind Sie davon betroffen, fordern Sie diese Gebühren in einem formlosen Schreiben zurück. Statt Jahresentgelt sind auch die Begriffe Servicepauschale, Serviceentgelt, Kontogebühr, Kontoentgelt, Jahresentgelt oder Servicepaket üblich.