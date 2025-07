Wer einen Hausbau oder eine Modernisierung der Eigentumswohnung plant, setzt häufig auf einen Bausparvertrag. Man spart eine bestimmte Anzahl an Jahren zu geringen Zinsen an und nimmt diesen Kapitalstock als Anzahlung für ein günstiges Darlehen. Doch was, wenn man letztlich gar nicht (mehr) bauen oder renovieren möchte? Kann man das günstige Darlehen dann auch zur Finanzierung von anderen Dingen nutzen? Das wollte ein t-online-Leser wissen.

Bausparvertrag ist für Bauvorhaben geeignet

Wer allerdings nach Ende der Ansparphase (man sagt: wenn der Vertrag "zuteilungsreif" ist) beschließt, nicht zu bauen oder zu modernisieren, muss das Darlehen nicht in Anspruch nehmen. Sondern er kann sich das angesparte Geld auszahlen lassen. Diese Sparsumme steht dann zur freien Verfügung: Sie können damit also Waschmaschine, TV-Set oder Urlaub direkt bezahlen – ganz ohne Kredit.

Sparzinsen beim Bausparen mau

Zudem kommen bei einem Bausparvertrag noch Anschaffungsgebühren dazu. In der Regel liegen diese Kosten bei 1,0 bis 1,6 Prozent der Bausparsumme. Einige Bausparkassen wie die Schwäbisch Hall verlangen zusätzlich dazu noch ein Jahresentgelt – obwohl dies rechtlich umstritten ist. Denn der Bundesgerichtshof erklärte 2022 Kontogebühren in der Sparphase für unzulässig.

Ein Rechenbeispiel

Ihre Wunschsumme beträgt 40.000 Euro. Sie zahlen acht Jahre lang 266 Euro im Monat mit einem Guthabenzins von 0,01 Prozent in Ihren Bausparvertrag ein. Nach den acht Jahren haben Sie 25.536 Euro gespart. Ihr Guthaben beträgt allerdings nur 24.896 Euro. Grund dafür ist die Abschlussgebühr des Bausparvertrags, die in diesem Beispiel 1,6 Prozent der Bausparsumme – also 640 Euro – beträgt. Die niedrigen Zinsen bieten dagegen keine nennenswerte Rendite. Dieses Rechenbeispiel des Geldratgebers "Finanztip" zeigt, dass Sie in der Sparphase sogar Geld verlieren können.