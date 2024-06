Die Betriebskostenabrechnung kann für Mieter wie Eigentümer noch mal ordentlich ins Geld gehen. Wir zeigen, mit wie vielen Nebenkosten Sie rechnen sollten.

Heizung, Warmwasser, Versicherungen – in die Nebenkostenabrechnung fließen zahlreiche Posten ein. So kommt nicht selten eine beträchtliche Summe zusammen. Zusätzlich zur monatlichen Miete oder der Kreditrate fürs Eigentum. Doch was ist eigentlich normal, wenn man zu zweit in einem Haushalt lebt?

Nebenkosten bei zwei Personen: Damit sollten Sie rechnen

Zunächst einmal sei gesagt: Wie viele Nebenkosten für zwei Personen anfallen, ist höchst individuell. Schließlich hängt der Betrag von vielen Faktoren ab – neben Ihren Lebensgewohnheiten auch von Lage, Größe und Art der Wohnung und davon, welche Kosten lokale Dienstleister wie etwa die Müllabfuhr an Ihrem Wohnort aufrufen.

Trotzdem gibt es einen Bundesdurchschnitt, an dem Sie sich orientieren können. Der Deutsche Mieterbund (DMB) veröffentlicht regelmäßig einen Betriebskostenspiegel, der die durchschnittlichen Nebenkosten pro Quadratmeter angibt. Grundlage des aktuellsten Kostenspiegels sind die Abrechnungsdaten für das Jahr 2022.

Gut zu wissen Betriebskosten sind immer Nebenkosten, aber nicht alle Nebenkosten sind auch Betriebskosten. Betriebskosten sind wiederkehrende Kosten und auf die Mieter umlegbar. Das gilt zum Beispiel für die Wasserversorgung, aber auch für die Ausgaben für die Reinigungskraft, die jede Woche das Treppenhaus putzt. Es gibt aber auch einmalige Nebenkosten wie die Reparatur des Daches. Diese können Vermieter nicht auf ihre Mieter umlegen. Zusätzlich haben Mieter "eigene" Nebenkosten, die nicht Teil des Mietvertrags sind, etwa Ausgaben für Strom und Internet.

Rechenbeispiel für 80-Quadratmeter-Wohnung

Demnach mussten Mieter in Deutschland im Schnitt 2,28 Euro pro Quadratmeter und Monat für Nebenkosten zahlen. Nehmen wir an, Sie wohnen mit zwei Personen in einer 80 Quadratmeter großen Mietwohnung. Dann hätten Sie 2022 182,40 Euro im Monat für Nebenkosten zahlen müssen oder 2.188,80 Euro im Jahr.

Rechnet man alle denkbaren Betriebskostenarten mit den jeweiligen Einzelbeträgen zusammen, konnten die Nebenkosten laut DMB sogar bei bis zu 2,87 Euro pro Quadratmeter im Monat liegen. Für eine 80-Quadratmeter-Wohnung macht das 229,60 Euro im Monat und 2.755,20 Euro im Jahr.

Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Betriebskostenarten in der Übersicht:

Heizung und Warmwasser sind größte Posten

Der Mieterbund weist darauf hin, dass die Nebenkosten insbesondere für die Grundsteuer sowie Wasser und Müllentsorgung regional stark schwanken. Gleiches gelte für die Heizkosten. Die Kosten für Heizung und Warmwasser liegen im Abrechnungsjahr 2022 im Durchschnitt bei 1,07 Euro pro Quadratmeter und Monat, in der Spitze bei 1,82 Euro pro Quadratmeter.

Die Höhe der Kosten richtet sich dabei vor allem nach klimatischen Einflüssen, dem energetischen Zustand der Wohnung und starken Preisunterschieden je nach Energieart und Versorger. Als Mieter können Sie in der Regel nur Ihren Verbrauch beeinflussen, um diese Kosten zu senken. Anders sieht es bei denjenigen Nebenkosten aus, für die Sie auch als Mieter selbst verantwortlich sind. Das betrifft vor allem Strom, Internet und Telefon sowie ab Juli 2024 auch das Kabelfernsehen (mehr dazu hier).

Gut zu wissen Während Vermieter viele Nebenkosten auf ihre Mieter umlegen können, müssen selbstnutzende Eigentümer diese selbst tragen. Beiden Eigentümern gemein ist aber, dass sie Reparaturversicherungen, Mietausfallversicherungen, Rechtschutzversicherungen und private Hausratversicherungen selbst zahlen müssen.

Durchschnittliche Stromkosten für zwei Personen

Laut dem Portal "co2online.de" verbrauchte ein Zwei-Personen-Haushalt in einer Wohnung im Jahr 2023 durchschnittlich 2.000 Kilowattstunden Strom im Jahr, wenn Warmwasser nicht über Strom erhitzt wird. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 42 Cent im Jahr 2023 kam man damit auf 845 Euro im Jahr. Läuft auch Warmwasser über Strom, liegen die Kosten für zwei Personen höher: bei 1.180 Euro im Jahr.

In einem Einfamilienhaus steigen die Stromkosten für einen Zwei-Personen-Haushalt weiter, da die Wohnfläche im Schnitt größer ist. Der Stromspiegel weist einen Jahresverbrauch von 3.000 Kilowattstunden aus, was zu Stromkosten von rund 1.265 Euro führt. Wird zusätzlich Wasser elektrisch erwärmt, steigen die Kosten für zwei Personen auf 1.480 Euro im Jahr. Was für andere Haushaltsgrößen bei den Stromkosten gilt, lesen Sie hier.