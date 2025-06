Gut zu wissen

In der Nebenkostenabrechnung sind die Kosten für Arbeit, Fahrt, Maschinen und Material oft nicht getrennt aufgeführt. Nach §35a EStG haben Sie dann Anspruch auf eine kostenlose gesonderte Aufstellung von Ihrem Vermieter. Nur so können Sie die Nebenkosten korrekt in der Steuererklärung angeben.