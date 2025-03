Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserfrage rund ums Geld. Heute: Was tun, wenn der Vermieter die Betriebskostenabrechnung für die Steuererklärung nicht zusendet?

Einmal pro Jahr bekommen Mieter von der Hausverwaltung oder vom Eigentümer eine Betriebskostenabrechnung. Sie gibt an, welche Kosten rund ums Haus auf die Mieter umgelegt werden. Die gute Nachricht: Haushaltsnahe Dienstleistungen, etwa Gartenpflege, und Handwerkerarbeiten lassen sich von der Steuer absetzen . Dafür müssen Sie in der Steuererklärung die genauen Geldbeträge angeben. Lesen Sie hier, welche Kosten Sie genau absetzen können.

Was aber, wenn der Vermieter die Betriebskostenabrechnung jahrelang nicht schickt – auch nicht nach wiederholter Aufforderung? Eine Leserin hat t-online genau diesen Fall geschildert.

Dem Vermieter eine Frist setzen

Grundsätzlich müssen Vermieter nach Paragraf 556 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) dem Mieter die Betriebskostenabrechnung spätestens zwölf Monate nach Ende des Abrechnungszeitraums bereitstellen. Konkret heißt das: Die Abrechnung für das Jahr 2024 muss spätestens am 31.12.2025 beim Mieter sein.

Eine Ausnahme gibt es nur dann, wenn den Vermieter selbst keine Schuld an der Verzögerung trifft. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Abrechnung vom Energieversorger oder der Reinigungsfirma zu spät kommt.

Hält der Vermieter ansonsten diese Zwölf-Monats-Regel nicht ein, können Sie ihn schriftlich daran erinnern – am besten per Einschreiben oder E-Mail mit Lesebestätigung. So haben Sie einen dokumentierten Nachweis. Wichtig: Setzen Sie dem Vermieter eine Frist, innerhalb derer er die Betriebskostenabrechnung nachreichen kann: zum Beispiel zwei oder drei Wochen.