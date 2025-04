Ein Eigenheim ganz ohne Erspartes – das klingt zunächst wie ein Ding der Unmöglichkeit. Doch unter Umständen bieten Banken auch eine Vollfinanzierung an.

Experten sind sich eigentlich einig: Sie sollten beim Hauskauf mindestens so viel Eigenkapital einbringen, dass Sie die sogenannten Kaufnebenkosten damit zahlen können. Doch auch ohne Eigenkapital kann es gelingen, eine Immobilie zu finanzieren. Welche Hürden es dabei gibt und welche Risiken Sie kennen sollten.

Was bedeutet "Hauskauf ohne Eigenkapital"?

In der klassischen Baufinanzierung bringen Käufer einen Teil der Kauf- und Nebenkosten selbst auf – meist rund 20 bis 30 Prozent der Gesamtsumme. Dieses Geld wird als Eigenkapital bezeichnet. Bei einem Hauskauf ohne Eigenkapital – oft auch Vollfinanzierung genannt – verzichtet der Käufer darauf, eigenes Geld einzubringen.

Die Bank finanziert also 100 Prozent des Kaufpreises – oder in manchen Fällen sogar mehr als 100 Prozent, wenn auch Kaufnebenkosten (Maklergebühren, Kosten für Notar und Grundbuchamt sowie Grunderwerbsteuer) übernommen werden sollen. Je nach Bundesland macht dies zwischen neun und zwölf Prozent des Kaufpreises aus. Vereinfachend spricht man von 110-Prozent-Finanzierung.

Wie bekommt man ohne Eigenkapital einen Kredit?

Tatsächlich sind manche Banken bereit, Vollfinanzierungen zu vergeben – allerdings nicht an jeden. Die Voraussetzungen sind hoch:

Hauskauf ohne Eigenkapital: Vor- und Nachteile

Ein Haus ganz ohne eigene Rücklagen zu kaufen, kann durchaus Vorteile bieten. Zum einen ermöglicht es Ihnen, deutlich früher Eigentümer zu werden, also ohne erst jahrelang Eigenkapital ansparen zu müssen. Wer in einem angespannten Immobilienmarkt schnell zuschlagen will oder befürchtet, dass die Kaufpreise weiter steigen, profitiert von der Möglichkeit, sofort zu handeln.