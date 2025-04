Der Traum vom Eigenheim ist für viele die größte finanzielle Entscheidung ihres Lebens. Dafür braucht es in der Regel eine Baufinanzierung. Doch wer glaubt, mit dem Kredit ließe sich einfach alles rund ums neue Zuhause bezahlen, der irrt. Banken vergeben ihr Geld zweckgebunden und stellen klare Regeln auf, was finanziert werden darf und was nicht.