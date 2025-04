Baufinanzierung mit 55 Jahren: Ist das möglich?

Gibt es ein gesetzliches Höchstalter für Baufinanzierungen?

Entscheidend ist also nicht nur das Alter bei Vertragsabschluss, sondern insbesondere die Frage, bis wann die Rückzahlung abgeschlossen ist. Zugute kommt Bauherren der Generation 50 plus, dass sie in der Regel über ein höheres Vermögen und Gehalt verfügen als Kreditnehmer in den 30ern. Das erhöht ihre Chance auf eine Baufinanzierung.