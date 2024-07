PVC auf Fliesen in der Mietwohnung: Das sollten Sie wissen

Sie können in einer Mietwohnung PVC-Boden auf Fliesen verlegen. Der Vermieter muss dieser Änderung aber zustimmen. Worauf Sie achten sollten.

In einer Mietwohnung ist es möglich, dass Fliesen als Bodenbelag vorhanden sind. Gefallen Ihnen die Fliesen nicht oder ist die Oberfläche bereits stark zerkratzt, können Sie PVC auf die Fliesen aufbringen. Wer die Kosten dafür trägt, hängt davon ab, in welchem Zustand die Fliesen sind. Wir zeigen, was Sie dabei als Mieter beachten müssen, wer für die Kosten aufkommt und wie Sie PVC auf Fliesen anbringen können.