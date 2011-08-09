Alternativ können Sie Ihr Recht einklagen und zudem Schadenersatz vom Vermieter verlangen. Ob Sie damit erfolgreich sind, hängt jedoch vom Einzelfall ab.

Auch eine Teil-Untervermietung können Vermieter ablehnen, wenn einer der folgenden Gründe vorliegt:

Der Mieter möchte die Wohnung an Touristen untervermieten (Zweckentfremdung).

Die Wohnung wäre durch einen weiteren Bewohner übermäßig belegt.

Der Untermieter ist unzumutbar und könnte den Hausfrieden stören.

Was ist bei der Untervermietung noch zu beachten?

Wenn Sie die Erlaubnis zur Untervermietung einholen, sollten Sie das in jedem Fall schriftlich tun und Ihrem Vermieter eine Frist setzen. Sie sollten in dem Schreiben folgende Angaben machen:

räumlicher Umfang der Untervermietung

Zeitraum der Untervermietung

Grund für die Untervermietung

Name des Untermieters

Höhe der Miete

Einkommensnachweise oder Informationen darüber, wie kreditwürdig der Untermieter ist, brauchen Sie nicht zu liefern. Die Gesamtmiete überweist weiter der Hauptmieter. Beachten Sie, dass der Vermieter jeden neuen Untermieter oder jeden Untermieterwechsel neu genehmigen muss.

Tipp: Wollen Sie eine WG gründen, sollten Sie das in den Hauptmietvertrag aufnehmen lassen. So vermeiden Sie, dass Sie bei jedem neuen Mitbewohner die Untervermietung erneut erlauben lassen müssen.

Welche Bestandteile hat ein Untermietvertrag?

Ist die Untervermietung genehmigt, sollten Sie einen schriftlichen Vertrag mit dem Untermieter abschließen. Der Untermietvertrag regelt neben den grundlegenden Angaben wie den Namen der Mietparteien, der Höhe der Miete und der genauen Beschreibung des Objekts auch die Dauer des Mietverhältnisses. Außerdem sollten Sie die Kündigungsfrist im Vertrag festhalten.

Muster für Untermietverträge finden Sie im Internet, zum Beispiel bei Mieter- oder Eigentümerverbänden ( Muster des Deutschen Mieterbunds Hannover ).

Was in einem Mietvertrag geklärt werden sollte:

Namen der Vertragsparteien

genaue Bezeichnung der Wohnung (Anschrift, Stockwerk)

Mietbeginn

Mietdauer

Miethöhe

Kostenaufschlüsselung Nebenkosten

Kaution

Art des Mietverhältnisses (befristet oder unbefristet)

Bezugnahme auf den Hauptmietvertrag, vor allem auf die Regeln zu Schönheitsreparaturen

Kündigungsvereinbarung, zum Beispiel Kündigungsfrist

Verbot der Unter-Untervermietung

Rückgabe der Mietsache

Schadenregulierung

Ist die Vermietung befristet, müssen Sie einen Grund für die Befristung angeben – zum Beispiel, dass die Wohnung nach Ablauf des Vertrages wieder selbst bewohnt werden soll.

Nach dem Auszug: Bekommen Mieter Zinsen auf ihre Kaution?

Zeitmietverträge können außerdem in der Regel weder der Untermieter noch der Mieter vorzeitig kündigen. Eine Ausnahme kann ein grobes Fehlverhalten des Untermieters oder Vermieters sein, das zur fristlosen Kündigung berechtigt.

Bei Untermiete ohne Befristung können Sie jederzeit kündigen, solange Sie die Kündigungsfrist einhalten. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

Wer haftet bei der Untermiete für Schäden?

Bei einem Untermietvertrag bleibt der Hauptmieter gegenüber dem Vermieter in der Verantwortung (§ 540 Abs. 2 BGB). Das bedeutet, dass der Mieter für ein Verschulden des Untermieters geradestehen muss.

Aus diesem Grund sollten Sie im Untermietvertrag festhalten, dass der Untermieter für selbst verschuldete Schäden an der Wohnung haftet. Ratsam ist, auf einer Haftpflichtversicherung des Untermieters zu bestehen.

Von privat mieten: Diese Fehler sollten Sie vermeiden

Das gilt auch für Handlungen, die der Untermieter zu unterlassen hat. Vermietet zum Beispiel der Untermieter die Wohnung weiter, kann das eine Kündigung des Hauptmieters rechtfertigen.

Allerdings hat auch der Untermieter das Recht, den Hauptmieter der Wohnung auf Schadenersatz in Anspruch zu nehmen. Etwa wenn die Untervermietung wider Erwarten nicht genehmigt war und der Vermieter den Auszug des Untermieters verlangt. Dann darf der Untermieter den Untermietvertrag zudem außerordentlich und fristlos kündigen.